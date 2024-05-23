Тульский «Арсенал» получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» получил лицензию для участия в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Соответствующее решение комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов опубликовано пресс-службой организации.

17 мая пресс-служба РФС сообщила, что «Арсенал» не получил лицензию для участия в РПЛ. Комиссия повторно рассмотрела заявку тульского клуба и вынесла положительное решение.