Почему талантливый футболист отказался от гражданства Украины и переехал из Европы в Россию?

В беседе с «Лентой.ру» Руслан Червяков рассказал, какие впечатления остались у него от европейского футбола и почему он решил отказаться от спортивного гражданства Украины в пользу российского.

«Мне предложили 75 евро в месяц»

— «Лента.ру»: До приезда в Россию вы играли в молодежных составах нескольких европейских клубов. Что больше всего запомнилось из того периода?

Руслан Червяков: Европейский этап начался для меня в академии испанской «Валенсии». Хочу сказать, что молодые футболисты там вообще ничем не выделяются, по крайней мере по моему году. Это далеко не самые сильные игроки, которых я видел. Но сама организация, тренировочный процесс — это выстроено очень круто! Когда я слышу словосочетание «европейский футбол», то сразу представляю «Валенсию». Но не надо думать, что там везде так — это абсолютное заблуждение.

— После «Валенсии» вы оказались в дубле португальского «Жил Висенте». Есть что-то, что там поразило?

— Мы жили ввосьмером в доме с одним душем и туалетом на всех. Я, американец, который похож на казаха, и еще семь афроамериканцев. Дом находился рядом со стадионом основной команды, и я перелезал туда через забор, чтобы тренироваться на хорошем натуральном поле. Но делать это нужно было так, чтобы не попасться на глаза основе — самооценка у ребят оттуда была где-то на уровне мадридского «Реала» или «Барселоны». Скажу честно, в «Жил Висенте» было очень плохо, я практически дрался с собаками за еду.

Когда мы там начали разговор про зарплату, мне предложили 75 евро в месяц. Я говорю: «У меня родители живут на Украине, там работы вообще нет. Мне не то чтобы им помогать, хотя бы самому как-то прожить». В итоге мы сторговались на 200 евро. Представляете, президент клуба «Жил Висенте», который ездит на Porsсhe, торговался со мной из-за пятидесяти евро. И в этом рассказе вся Европа.

Да и тренировочный процесс был крайне странным. В каждом занятии участвовали по 40 человек, сначала я не понимал, зачем так много. Тренировка считалась успешной, если кто-то уходил с нее на костылях — такие были методы. И тут-то я понял, зачем к занятиям привлекают такое количество футболистов.

— Почему в «Валенсии» не удалось закрепиться?

— Сначала все было хорошо, меня даже привлекали к тренировкам cостава U-19, хотя я был из U-17. Но затем в главную команду в качестве тренера пришел знаменитый в прошлом футболист Дженнаро Гаттузо. И он стал руководить абсолютно всем, вплоть до того, что едят футболисты в академии.

Гаттузо поставил везде своих людей — итальянцев. И я их, видимо, не впечатлил.

— Что вас удивило в Европе на бытовом уровне?

— Я достаточно ответственный человек. Не бывает такого, чтобы я что-то проспал или куда-то не пришел. Поэтому мое «любимое» слово в Европе — сиеста. Например, ты приехал из другого города, стоишь полчаса в очереди на подачу документов, часы пробивают 13:00 — и все. Женщина, которая документы принимает, ложится на раскладушку рядом с рабочим местом и начинает смотреть телевизор. Никакие просьбы помочь дальше не работают, несмотря на то что ты можешь куда-то очень сильно торопиться.

— Надеетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Европу и продолжить там карьеру?

— Если ехать, то только туда, где ты по-настоящему нужен. Как, например, уехал Александр Головин в «Монако» или Артем Добвик в «Жирону». А просто переход ради перехода — никогда.

«Доставляло удовольствие просто слышать русскую речь на улице»

— Вам 19 лет, и вас в России специалисты и тренеры называют очень молодым игроком. Цитата бывшего наставника московского «Торпедо» Артема Горлова: «Процесс внедрения этого юного игрока в основной состав команды должен быть постепенным, чтобы Руслан не потерял голову». При этом в Европе футбол молодеет — там в основе больших клубов играют люди по 16−17 лет. Возьмем того же Ламина Ямаля из «Барселоны». Почему там футболисты раньше начинают регулярно играть на высоком уровне?

— Честно говоря, у меня в голове диссонанс. Я до сих пор не пойму, как из тех игроков, что я видел, вырастают такие вот Ямали. Я побеждал на молодежном уровне ту же «Барселону», «Порту», и футболисты там не показывали ничего выдающегося. Но потом появляются те, кто в 19 лет борется за «Золотые мячи» и побеждает на чемпионатах мира. Как и почему — огромная загадка для меня.

— Расскажите про переезд в Россию. Как вы здесь оказались?

— Изначально ехал не в «Торпедо», мне просто очень хотелось в Россию. Чтобы вы понимали, у меня с самого детства на заставке телефона стояла Красная площадь. Смотрел все матчи сборной России на международных турнирах. Все бы отдал, чтобы оказаться в ее расположении во время домашнего чемпионата мира 2018 года. Смотрел на тот турнир и просто плакал. Разве это можно сравнить с искусственным чемпионатом мира в Катаре?

В Россию меня позвал один из тренеров академии донецкого «Шахтера», где я когда-то играл. Этот специалист сам переехал в Россию, и я попросил его при первой же возможности меня забрать. В итоге через него я попал в агентскую команду из Санкт-Петербурга — «Звезду». Когда меня туда позвали, был еще в Португалии, и у меня не было даже денег на билет — лишнюю шоколадку купил. Мне позвонили агенты, отправил им свою видеонарезку с лучшими моментами, и через несколько минут они перезвонили, сказав, чтобы я срочно собирал чемодан, и купили мне билет на самолет.

— Сильно выросли в зарплате после переезда в Россию?

— Для начала скажу, что я приехал в Санкт-Петербург и сразу почувствовал себя счастливым. После нескольких лет в Европе мне доставляло удовольствие просто слышать русскую речь на улице. А моя зарплата в «Звезде» составляла 30 тысяч рублей в месяц. Я тогда подумал: «Ничего себе, это же по тысяче в день». И вот однажды кто-то с Украины увидел в Telegram-канале клуба мою тренировку, причем снятую со спины. Кто-то это растиражировал, и вы бы видели, что тогда начало твориться в моих соцсетях. Какими словами меня только не называли.

Мне стало страшно в том смысле, что, если я окажусь не нужен в России, мне и на Украину дорога будет закрыта.

«На Украину мне путь закрыт»

— У вас два паспорта — российский и украинский. При этом вы отказываетесь от спортивного украинского гражданства. Верно?

— Да, все так. По российскому законодательству я могу иметь два паспорта, но очень хочу играть за сборную России, хочу, чтобы на всех ресурсах рядом с моей фамилией был бело-сине-красный флаг. Поэтому отказался от спортивного гражданства Украины. Туда мне путь закрыт. У меня мечта — стоять в майке сборной России под гимн страны с правой рукой на гербе. Засыпаю с этой мыслью.

— Как скоро сборная России может вернуться на международную арену?

— Я думаю, 3−4 года — и Россию вернут. Тогда мне будет 23. Надеюсь, что к тому моменту ситуация в мире поменяется.

— С кем-то из украинских футболистов до сих пор на связи?

— Да, можем списаться, поиграть в Counter-Strike. Но фамилии называть не буду, чтобы их не подставлять. Меня еще поражает лицемерие некоторых людей, но не из числа тех, с кем я общаюсь.

Они могут приезжать в Россию на рыбалку, например, а через неделю плакать на пресс-конференции, называя эту страну оккупантом.

— Как вы оказались в московском «Торпедо»?

— Тренировался в «Звезде», после утреннего занятия ко мне подходит агент и говорит, что есть интерес от этой команды. Я сказал, что готов идти туда пешком. 5 августа 2023 года в «Лужниках» я впервые сыграл за «Торпедо», и это был дебют мечты. Мне 18 лет, на замене сидят заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы России, а я выхожу на поле главной арены страны. До сих пор мурашки по коже. К тому же тогда у меня получилось здорово сыграть, правда, мы в той встрече уступили.

— Первая лига отличается от РПЛ более жесткой игрой, кость в кость. Больно бьют по ногам?

— Сейчас хожу по квартире и хромаю, у меня что-то непонятное с голеностопом. Очень больно бьют. В Первой лиге ты принимаешь мяч, и на тебя уже летят три мужика с желанием перерезать тебе горло. Мне многие говорят, что в РПЛ проще — там дают спокойнее мяч принять, развернуться. Но я думаю: «О чем рассказывают эти люди? Если бы в РПЛ было так просто, так там бы играли все подряд».

«Никогда в жизни не пробовал алкоголь»

— Как вам Москва?

— Просто невероятно! Я всю жизнь сюда хотел. Обожаю центр столицы — гулять, смотреть. Это просто величие.

— Какая у вас зарплата сейчас в «Торпедо». На что тратите?

— Назвать цифру не могу по условиям контракта. Но мне хватает. Помогаю родителям, большая часть заработка уходит именно им. Мечтаю купить им дом на берегу моря. Тогда смогу почувствовать себя полноценным человеком. В Португалии у меня ничего не было, а сейчас могу зайти в продуктовый магазин и спокойно взять все, что хочу — какой-нибудь вкусный молочный коктейль или мой любимый шоколад. Машины у меня нет, езжу на метро. Конечно, хотелось бы какой-нибудь Mercedes AMG, но у меня даже нет водительских прав. Я боюсь очень большой ответственности на дороге.

— Сколько вам нужно, чтобы комфортно жить в Москве?

— Около 150 тысяч рублей в месяц. Мало трачу. Никогда в жизни не пробовал алкоголь и не курил сигареты, кальяны. Так много ребят мечтают оказаться на моем месте, но у них не получается. Поэтому считаю, что не имею права растрачивать талант. Покупаю только всякие вкусности, чтобы порадовать себя.

— Какая у вас самая бесполезная покупка в жизни?

— Это было еще в Португалии. Там на ярмарках по четвергам афроамериканцы продавали подделки портфелей Louis Vuitton. И я купил себе один такой за 60 евро, а до зарплаты оставалось еще недели две. К слову, этот портфель порвался через три дня.

— И последнее. Вы — представитель поколения зумеров. Что вы смотрите на YouTube и какую музыку слушаете?