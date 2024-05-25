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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» обыграл «Тюмень» в заключительном туре Первой лиги

«Енисей» обыграл дома «Тюмень» со счетом 2:0 в 34-м туре Первой лиги.

Енисей
ТюменьПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл дома «Тюмень» в матче 34-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Андрей Окладников (52-я минута) и Александр Ломакин (76).

«Енисей» набрал 51 очко и обеспечил себе шестое место в турнирной таблице вне зависимости от результатов оставшихся встреч заключительного тура. «Тюмень» (48 очков) занимает восьмую строчку.

Енисей
2:0
Первый тайм: 0:0
Тюмень
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