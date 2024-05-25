Конец сезона в Первой лиге — жестокая драма. «Ленинградцу» не хватило чуть-чуть

Итоги сезона в Первой лиге, кто попал в РПЛ, кто сыграет в стыках, кто вылетел во Вторую лигу, Химки, Черноморец | Источник: Чемпионат.com

Сезон в Первой лиге — всё. Да, двум командам турнира ещё придётся провести стыковые матчи за право сыграть в РПЛ, но все остальные клубы уходят в отпуск.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 34, 25.05.2024, 13:00 Химки 2 Черноморец 1

Главная интрига перед заключительным туром — кто вылетит во Вторую лигу вслед за «Кубанью» и «Волгарём»? Шансы «Черноморца» и «Сокола» остаться в Первой лиге выглядели предпочтительнее. Каждый из этих клубов набрал по 35 очков, а у «Ленинградца» было 34. «Черноморец» гостил у «Химок», «Сокол» — у «КАМАЗа», а «Ленинградец» принимал дома «Торпедо». Разумеется, все матчи последнего тура проводили в один временной слот.

Клуб из Новороссийска ударно начал матч в Подмосковье. Артём Воропаев застал вратаря «Химок» врасплох ударом в ближний угол. Похоже, голкипер Игорь Обухов ждал прострела, но соперник его перехитрил. «Химки» уже гарантировали себе место в РПЛ, и оставалось только понять, смогут ли они выиграть Первую лигу. Перед заключительным ударом команда Андрея Талалаева опережала махачкалинское «Динамо» на два очка. Но об этом поговорим позже.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 34, 25.05.2024, 13:00 Ленинградец 2 Торпедо 3

В середине первого тайма появились приятные новости для болельщиков «Черноморца» и «Сокола». Их спонсором стало «Торпедо» — Георгий Гонгадзе открыл счёт в Ленинградской области. При таком раскладе и «Сокол», и «Черноморец» сохранили бы место в Первой лиге даже в случае поражения. До перерыва никто больше в трёх матчах не забил, следовательно, «Ленинградец» находился в онлайн-таблице на третьей с конца строчке.

Начало второго тайма — радость для фанатов «Сокола». Михаил Мальцев приблизил саратовскую команду к сохранению места в Первой лиге. Победа «Сокола» в Набережных Челнах гарантировала бы ему участие в «Лучшей лиге мира» в новом сезоне. А тут ещё и «Ленинградец», по сути, «закопал» сам себя — пропустил второй мяч от «Торпедо». Спасение в такой ситуации стало бы настоящим подвигом.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 34, 25.05.2024, 13:00 КАМАЗ 1 Сокол 2

Гол «Химок» (Александр Руденко реализовал пенальти) в ворота «Черноморца» болельщики «Ленинградца» уже воспринимали без какого-либо позитива. Какая разница, как играют конкуренты, если сам «горишь»? С другой стороны, возможно, это как-то взбодрило самих футболистов «Ленинградца», и Артём Апеков отыграл один мяч. Камбэк? Куда там. Через четыре минуты «Торпедо» снова увеличивает преимущество до двух мячей.

Параллельно «Сокол» сделал серьёзный шаг на пути к спасению — огорчил «КАМАЗ» во второй раз. После такого можно было сосредоточиться исключительно на рубках «Черноморца» и «Ленинградца». Клуб из Новороссийска пропустил второй мяч в Подмосковье, а команда из Ленинградской области снова сократила отставание в счёте до минимума в игре с «Торпедо» — 2:3.

И вот тут появилась интрига. Набери команды равное количество очков — и «Ленинградец» обошёл бы соперника по дополнительным показателям. В личных встречах было равенство (1:0, 0:1), но клуб из Ленинградской области одержал восемь побед в турнире, а «Черноморец» — семь. Всего лишь один гол с немотивированным «Торпедо» спас бы «Ленинградец»! Но чуда всё же не произошло — хозяева проиграли и упали во Вторую лигу, а «Черноморец» с большим трудом сохранил место в Первой лиге. Южанам нужно сказать спасибо «Торпедо». «Сокол» же победил, хоть и пропустил в концовке.

«Химки» благодаря победе сохранили первое место. К тому же махачкалинское «Динамо» дважды пропустило в концовке встречи с «Аланией» и проиграло 0:2. Ещё раз всё фиксируем. «Химки» и «Динамо» — в РПЛ, «Акрон» и «Арсенал» (проиграл «Шиннику», но опередил «Родину» по личным встречам) — в стыках, «Кубань», «Волгарь» и «Ленинградец» — во Второй лиге.