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11:43 (мск), источник: Sport24

Мостовой: «Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую. И целует не только эмблему, но и еще что-то»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Химки
Мостовой: «Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую. И целует не только эмблему, но и еще что-то» | Источник: Sport24

Талалаев после выхода подмосковного клуба в РПЛ заявил, что добился этого, чтобы «чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали».

«Вот Талалаев рассказывает, что вывел “Химки” в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у “Химок” их больше, чем у других клубов.

Поэтому Талалаева я бы спросил: “А чего же ты “Торпедо” не сохранил в РПЛ? Почему “Ахмат” не вывел на новый уровень?” Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей — и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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