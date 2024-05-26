Мостовой: «Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую. И целует не только эмблему, но и еще что-то»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Талалаев после выхода подмосковного клуба в РПЛ заявил, что добился этого, чтобы «чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали».
«Вот Талалаев рассказывает, что вывел “Химки” в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у “Химок” их больше, чем у других клубов.
Поэтому Талалаева я бы спросил: “А чего же ты “Торпедо” не сохранил в РПЛ? Почему “Ахмат” не вывел на новый уровень?” Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей — и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.