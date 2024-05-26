Мостовой: «Талалаев целует одну эмблему, а через неделю — другую. И целует не только эмблему, но и еще что-то»

«Вот Талалаев рассказывает, что вывел “Химки” в РПЛ только ради меня и Смородской. А кому, кроме них, напрямую выходить из ФНЛ? Там изначально было понятно, что это чемпионат, в котором выигрывает тот, у кого есть деньги. И у “Химок” их больше, чем у других клубов.



Поэтому Талалаева я бы спросил: “А чего же ты “Торпедо” не сохранил в РПЛ? Почему “Ахмат” не вывел на новый уровень?” Андрею прежде всего на себя нужно посмотреть и на свою совесть. Он сначала целует эмблему одной команды, а через неделю мы видим его в другой, еще через неделю в третьей — и там он тоже целует. Целует там не только эмблему, но и еще что-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.