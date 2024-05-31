Официально: «Сочи» выкупил Сауля Гуарирапу, забившего 8 голов в 10 матчах РПЛ
«Сочи» выкупил права на нападающего Сауля Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса».
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«Сочи» выкупил права на нападающего Сауля Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса».
C 21-летним футболистом подписан контракт, срок которого рассчитан до 2028 года.
Гуарирапа с января выступал за «Сочи» на правах аренды. Венесуэлец забил 8 голов в 10 матчах, став лучшим бомбардиром РПЛ в 2024 году. Также на его счету один гол в Кубке России.
«Сочи» по итогам прошедшего сезона занял последнее, 16‑е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Мелбет — Первую лигу.