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00:24 (мск), источник: Sport24

Официально: «Сочи» выкупил Сауля Гуарирапу, забившего 8 голов в 10 матчах РПЛ

«Сочи» выкупил права на нападающего Сауля Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса».

СочиПервая лига: таблица и календарь
Официально: «Сочи» выкупил Сауля Гуарирапу, забившего 8 голов в 10 матчах РПЛ | Источник: ФК «Сочи»

C 21-летним футболистом подписан контракт, срок которого рассчитан до 2028 года.

Гуарирапа с января выступал за «Сочи» на правах аренды. Венесуэлец забил 8 голов в 10 матчах, став лучшим бомбардиром РПЛ в 2024 году. Также на его счету один гол в Кубке России.

«Сочи» по итогам прошедшего сезона занял последнее, 16‑е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Мелбет — Первую лигу.

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