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30 мая, источник: Sport24

«Балтика» продлила контракт с белорусским футболистом Ковалевым

«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалевым.

БалтикаПервая лига: таблица и календарь
«Балтика» продлила контракт с белорусским футболистом Ковалевым | Источник: vk.com/fcbaltika

Соглашение было продлено на один сезон в связи с выполнением пункта о количестве проведенных белорусским игроком матчей в весенней части прошедшего сезона.

31-летний Ковалев перешел в «Балтику» на правах свободного агента в феврале.

В РПЛ за калининградскую команду Ковалев провел 12 матчей, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

До перехода в «Балтику» хавбек выступал за тульский «Арсенал» и «Оренбург».

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