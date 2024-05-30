«Балтика» продлила контракт с белорусским футболистом Ковалевым | Источник: vk.com/fcbaltika

Соглашение было продлено на один сезон в связи с выполнением пункта о количестве проведенных белорусским игроком матчей в весенней части прошедшего сезона.

31-летний Ковалев перешел в «Балтику» на правах свободного агента в феврале.

В РПЛ за калининградскую команду Ковалев провел 12 матчей, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.