«Балтика» продлила контракт с белорусским футболистом Ковалевым
«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалевым.
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«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалевым.
Соглашение было продлено на один сезон в связи с выполнением пункта о количестве проведенных белорусским игроком матчей в весенней части прошедшего сезона.
31-летний Ковалев перешел в «Балтику» на правах свободного агента в феврале.
В РПЛ за калининградскую команду Ковалев провел 12 матчей, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.
До перехода в «Балтику» хавбек выступал за тульский «Арсенал» и «Оренбург».