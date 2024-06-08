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17:12 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Чайка» вышел в Первую лигу

ТАСС, 8 июня. Футболисты «Чайки» из Ростовской области одержали победу над «Новосибирском» со счетом 3:0 в гостевом матче группы «Золото» дивизиона A Леон — Второй лиги.

ЧайкаПервая лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Эта победа позволила «Чайке» завоевать путевку в Мелбет — Первую лигу на следующий сезон. Ранее участие во втором по силе дивизионе чемпионата России себе обеспечила «Уфа», которая набрала 33 очка и заняла первое место в турнирной таблице. «Чайка» с 31 очком стала второй. Первые две команды напрямую попадают в Первую лигу.

Третье место, набрав 27 очков, занял «Новосибирск», команда примет участие в стыковых матчах за право сыграть в Первой лиге. Согласно регламенту, соперником «Новосибирска» должен был стать «Краснодар-2», который стал победителем осеннего сезона группы «Золото», однако по итогам весенней части чемпионата краснодарцы вылетели в группу «Серебро» и не смогут побороться за повышение в классе. Их место займет волгоградский «Ротор», который осенью стал третьим (второе место заняла завоевавшая прямую путевку в Первую лигу «Уфа»), а весной финишировал на пятой строчке.

Помимо «Краснодара-2», в группу «Серебро» также вылетели московская «Родина-2», «Муром» и липецкий «Металлург», команды, которые их заменят, определятся позднее. Первую лигу по итогам сезона-2023/24 покинули «Ленинградец» из Ленинградской области, астраханский «Волгарь» и краснодарская «Кубань».

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