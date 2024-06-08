Футбольный клуб «Чайка» вышел в Первую лигу

Эта победа позволила «Чайке» завоевать путевку в Мелбет — Первую лигу на следующий сезон. Ранее участие во втором по силе дивизионе чемпионата России себе обеспечила «Уфа», которая набрала 33 очка и заняла первое место в турнирной таблице. «Чайка» с 31 очком стала второй. Первые две команды напрямую попадают в Первую лигу.

Третье место, набрав 27 очков, занял «Новосибирск», команда примет участие в стыковых матчах за право сыграть в Первой лиге. Согласно регламенту, соперником «Новосибирска» должен был стать «Краснодар-2», который стал победителем осеннего сезона группы «Золото», однако по итогам весенней части чемпионата краснодарцы вылетели в группу «Серебро» и не смогут побороться за повышение в классе. Их место займет волгоградский «Ротор», который осенью стал третьим (второе место заняла завоевавшая прямую путевку в Первую лигу «Уфа»), а весной финишировал на пятой строчке.