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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Новосибирск» и «Ротор» сыграют в переходных матчах за право на участие в Первой лиге

Сегодня, 8 июня, прошли матчи заключительного, 18-го тура второго этапа группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.

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«Новосибирск» и «Ротор» сыграют в переходных матчах за право на участие в Первой лиге | Источник: Чемпионат.com

В переходных матчах за право на участие в Первой лиге сезона-2024/2025 встретятся «Новосибирск» и «Ротор». Игры пройдут 12 и 16 июня соответственно. Первая встреча, запланированная на 12 июня, пройдёт на домашнем поле «Новосибирска», а в ответном матче 16 июня сибиряков примет «Ротор».

Ранее «Краснодар-2» как победитель первого этапа в группе «Золото» лишился права на участие в переходных матчах, так как по спортивному принципу опустился в группу Серебро. Благодаря этому возможность получить повышение перешла к «Ротору» как к команде, занявшей третье место по итогам первой части сезона.

Напомним, прямые путёвки в Первую лигу завоевали «Уфа» и «Чайка».

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