«Новосибирск» и «Ротор» сыграют в переходных матчах за право на участие в Первой лиге | Источник:

В переходных матчах за право на участие в Первой лиге сезона-2024/2025 встретятся «Новосибирск» и «Ротор». Игры пройдут 12 и 16 июня соответственно. Первая встреча, запланированная на 12 июня, пройдёт на домашнем поле «Новосибирска», а в ответном матче 16 июня сибиряков примет «Ротор».

Ранее «Краснодар-2» как победитель первого этапа в группе «Золото» лишился права на участие в переходных матчах, так как по спортивному принципу опустился в группу Серебро. Благодаря этому возможность получить повышение перешла к «Ротору» как к команде, занявшей третье место по итогам первой части сезона.