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20:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Журналист L'Equipe считает, что у Сафонова могут возникнуть проблемы с адаптацией в «ПСЖ»

Французский журналист L'Equipe Арно Эрман высказался о возможном переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

Краснодар
ПСЖПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Знаю о его проблемах с бывшей женой, но от “ПСЖ” нет никаких новостей по этому поводу. Проблемы вратаря в России никак не повлияют на имидж парижского клуба. Если бы все было так плохо, “ПСЖ” не решился бы подписать Сафонова. Из русских футболистов в Париже я помню Семака и Яновского. Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции. Сафонов может стать таким же провальным трансфером для “ПСЖ”, как и они. В целом российским игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к стране и чемпионату. У Головина тоже были проблемы по прибытии в “Монако”. Возможно, у Сафонова будет иначе», — сказал Эрман Sport24.

Ранее стало известно о постановлении об ограничении выезда Сафонову за пределы России из-за невыплаченного долга по алиментам.

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