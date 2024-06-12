Владимир Газзаев назначен главным тренером футбольного клуба «Родина»

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб Мелбет — Первой лиги «Родина» объявил о назначении Владимира Газзаева на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

На этом посту Газзаев сменил испанца Франка Артигу, который покинул команду 10 июня.

«Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб, — сказал Газзаев. — В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что “Родина” — это долгожданный вызов для меня. Много говорить не буду, полностью сосредоточен на работе. Отмечу лишь высокий уровень организации в клубе».

«Твердо могу сказать, что у “Родины” качественные игроки и вариативный состав. Жду с нетерпением 17 июня — дня, когда начнется наша предсезонная подготовка», — добавил он.

В тренерский штаб также вошли Александр Лактионов, Александр Димидко, Владимир Бесчастных, Алексей Антонюк и Павел Орлов.

О Газзаеве

Газзаеву 43 года, в 2022 году он был главным тренером казахстанского «Турана». До этого он тренировал казахстанские «Тобол» и «Актобе», грузинский «Рустави» и владикавказскую «Аланию». Под его руководством «Алания» дошла до финала Кубка России в сезоне-2010/11, уступив московскому ЦСКА (1:2). Вместе с «Актобе» тренер становился серебряным призером чемпионата Казахстана в 2014 году, а также доходил до финала Кубка Казахстана (2014), где уступил «Кайрату» (1:4).