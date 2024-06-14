Тульский «Арсенал» объявил об уходе пятерых футболистов
Тульский «Арсенал» официально объявил об уходе сразу пятерых игроков.
Тульский «Арсенал» официально объявил об уходе сразу пятерых игроков.
Команды покинули полузащитники Владислав Лёвин и Алекс Мацукатов, защитники Марин Карамарко и Константин Нижегородов, а также нападающий Дмитрий Барков.
«ПФК “Арсенал” благодарит футболистов за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.
29-летний Лёвин стал игроком «Арсенала» летом 2023-го. На его счету 29 матчей за «оружейников», в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
31-летний Барков провёл в сезоне-2023/2024 25 матчей и забил пять мячей.
25-летний Мацукатов принял участие в 10 матчах.
26-летний хорватский защитник Марин Карамарко сыграл за туляков четыре матча.
Нижегородова возвращается в казанский «Рубин» по окончании арендного соглашения. Защитник сыграл 15 матчей за «Арсенал» и сделал одну голевую передачу.