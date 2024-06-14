Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» объявил об уходе пятерых футболистов

Тульский «Арсенал» официально объявил об уходе сразу пятерых игроков.

Арсенал
Тульский «Арсенал» объявил об уходе пятерых футболистов | Источник: Чемпионат.com

Команды покинули полузащитники Владислав Лёвин и Алекс Мацукатов, защитники Марин Карамарко и Константин Нижегородов, а также нападающий Дмитрий Барков.

«ПФК “Арсенал” благодарит футболистов за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

29-летний Лёвин стал игроком «Арсенала» летом 2023-го. На его счету 29 матчей за «оружейников», в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

31-летний Барков провёл в сезоне-2023/2024 25 матчей и забил пять мячей.

25-летний Мацукатов принял участие в 10 матчах.

26-летний хорватский защитник Марин Карамарко сыграл за туляков четыре матча.

Нижегородова возвращается в казанский «Рубин» по окончании арендного соглашения. Защитник сыграл 15 матчей за «Арсенал» и сделал одну голевую передачу.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная Украины получит дополнительную охрану на Евро-2024
МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года
Церемония открытия ЕВРО-2024: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Канада ввела санкции против Владислава Третьяка
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь