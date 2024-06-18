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19:00 (мск), источник: Sport24

В «Урале» назвали причины, почему расстались с Кулаковым: «Ему и его семье удобнее иметь украинское гражданство»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение расстаться с защитником Денисом Кулаковым, который провел в клубе 9 лет.

УралПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Решили расстаться с Кулаковым, потому что у нас действует лимит на иностранцев, у нас есть лишние легионеры. С ним у нас закончился контракт, мы его ценим и любим. Денис — наш капитан, девять лет мы были вместе, и это время прошло, как один. Решили не продлевать сотрудничество из-за возраста Кулакова, команда будет омолаживаться. Мы предлагали ему российский паспорт, но ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство. У нас к Денису никаких претензий нет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Кулаков перешел в «Урал» из харьковского «Металлиста» летом 2015 года. В составе оранжево-черных футболист провел 265 матчей, забил 1 гол и сделал 28 результативных передач.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ.

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