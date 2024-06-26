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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» объявил о расторжении контракта с Раем Влутом

«Урал» расстался с нидерландским нападающим Раем Влутом.

Урал
«Урал» объявил о расторжении контракта с Раем Влутом | Источник: Чемпионат.com

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев в социальных сетях.

«Желаем голландскому футболисту успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

29-летний Влут пополнил состав «Урала» в сентябре 2022 года. Он подписал контракт сроком на 2,5 года. В минувшем сезоне нидерландский нападающий провёл девять матчей, не записав на свой счёт результативных действий. Футболист лишь недавно оправился от полученной травмы. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Влута в € 350 тыс.

До этого, в ноябре 2021 года в Нидерландах Влут был приговорён к 2,5 года тюрьмы за ДТП. Футболист в состоянии алкогольного опьянения врезался в другую машину, в результате аварии погиб четырёхлетний ребёнок.

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