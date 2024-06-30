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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Сафронова

Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Ильи Сафронова.

Сочи
Ротор
«Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Сафронова | Источник: Чемпионат.com

«Нападающий Илья Сафронов подписал контракт с футбольным клубом “Сочи”.

25-летний футболист, последним клубом которого был волгоградский “Ротор”, будет выступать за нашу команду под 77-м номером», — сообщает пресс-служба «Сочи».

Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 занял последнее, 16-место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«Ротор» также примет участие в следующем сезоне Первой лиги благодаря победе в стыковых матчах над «Новосибирском» (4:2 по сумме двух игр). Отметим, что в ответной встрече Сафронов отметился хет-триком и принёс команде победу со счётом 3:1.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

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