«Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Сафронова
Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе нападающего «Ротора» Ильи Сафронова.
Сочи
Ротор
«Нападающий Илья Сафронов подписал контракт с футбольным клубом “Сочи”.
25-летний футболист, последним клубом которого был волгоградский “Ротор”, будет выступать за нашу команду под 77-м номером», — сообщает пресс-служба «Сочи».
Напомним, «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 занял последнее, 16-место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Мелбет Первую лигу.
«Ротор» также примет участие в следующем сезоне Первой лиги благодаря победе в стыковых матчах над «Новосибирском» (4:2 по сумме двух игр). Отметим, что в ответной встрече Сафронов отметился хет-триком и принёс команде победу со счётом 3:1.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.