Скандальный воспитанник «Кайрата» зажег в российском клубе
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров отметился результативными действиями в новом клубе, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров отметился результативными действиями в новом клубе, сообщают Vesti.kz.
Сегодня стало известно, что 26-летний казахстанец подписал контракт с российским клубом «Волгарь» из Астрахани.
В матче с дублем московской «Родины» Бахтияров заработал на второй минуте пенальти и реализовал его. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астраханского клуба. Это был заключительный матч команды на сборах.
Бахтияров является воспитанником академии алматинского «Кайрата». Принимал участие в квалификационном раунде Юношеской Лиги УЕФА. В шести матчах турнира отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Является чемпионом и двукратным обладателем Кубка Казахстана.
В России Бахтияров играл за «Сочи», в составе которого провел, в том числе, три матча в премьер-лиге, «Долгопрудный» и «Челябинск».
За молодежную и юношеские сборные Казахстана сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола.
Напомним, в свое время Бахтияров самовольно покинул «Кайрат». В клубе сообщали, что игрок поддался на уговоры своего агента.