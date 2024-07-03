Скандальный воспитанник «Кайрата» зажег в российском клубе

Сегодня стало известно, что 26-летний казахстанец подписал контракт с российским клубом «Волгарь» из Астрахани.

В матче с дублем московской «Родины» Бахтияров заработал на второй минуте пенальти и реализовал его. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу астраханского клуба. Это был заключительный матч команды на сборах.

Бахтияров является воспитанником академии алматинского «Кайрата». Принимал участие в квалификационном раунде Юношеской Лиги УЕФА. В шести матчах турнира отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Является чемпионом и двукратным обладателем Кубка Казахстана.

В России Бахтияров играл за «Сочи», в составе которого провел, в том числе, три матча в премьер-лиге, «Долгопрудный» и «Челябинск».

За молодежную и юношеские сборные Казахстана сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет два гола.