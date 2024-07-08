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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» объявила о трансфере вратаря из «Спартака»

Футбольный клуб «Балтика» подписал трудовое соглашение с голкипером Ильёй Свиновым. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Балтика
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«Балтика» объявила о трансфере вратаря из «Спартака» | Источник: Чемпионат.com

«Трудовое соглашение заключено сроком до 31 мая 2026 года. Мы приветствуем Илью в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении клуба.

Илья является воспитанником тольяттинского футбола, начал профессиональную карьеру в «Ладе-Тольятти», затем перешёл в новотроицкую «Носту». В июне 2021 года перешёл в ФК «Факел», а в декабре этого же года было объявлено о переходе Свинова в московский «Спартак». В 2022 году вратарь вновь вернулся в «Факел», на правах аренды, где в общей сложности провел 51 матч, 20 из которых «на ноль».

В июне 2023 года Свинов вернулся в расположение «Спартака» и провёл за красно-белых 3 матча. Его контракт с москвичами был рассчитан до июня 2025 года.

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