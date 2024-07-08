«Балтика» объявила о трансфере вратаря из «Спартака»

«Трудовое соглашение заключено сроком до 31 мая 2026 года. Мы приветствуем Илью в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении клуба.

Илья является воспитанником тольяттинского футбола, начал профессиональную карьеру в «Ладе-Тольятти», затем перешёл в новотроицкую «Носту». В июне 2021 года перешёл в ФК «Факел», а в декабре этого же года было объявлено о переходе Свинова в московский «Спартак». В 2022 году вратарь вновь вернулся в «Факел», на правах аренды, где в общей сложности провел 51 матч, 20 из которых «на ноль».