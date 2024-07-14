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18:18 (мск), источник: Sport24

«Ротор» благодаря красивому голу победил «Шинник» в первом матче после возвращения в Первую лигу

В стартовом туре Мелбет-Первой лиги сезона 2024/25 «Ротор» одержал победу над «Шинником».

Ротор
ШинникПервая лига: таблица и календарь
«Ротор» благодаря красивому голу победил «Шинник» в первом матче после возвращения в Первую лигу | Источник: Sport24

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградской команды.

Автором единственного гола стал Дмитрий Прищепа, отличившийся на 14-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной.

По итогам прошлого сезона команда Дениса Бояринцева вернулась в Первую лигу.

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