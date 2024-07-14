«Ротор» благодаря красивому голу победил «Шинник» в первом матче после возвращения в Первую лигу
В стартовом туре Мелбет-Первой лиги сезона 2024/25 «Ротор» одержал победу над «Шинником».
Ротор
ШинникПервая лига: таблица и календарь
В стартовом туре Мелбет-Первой лиги сезона 2024/25 «Ротор» одержал победу над «Шинником».
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 в пользу волгоградской команды.
Автором единственного гола стал Дмитрий Прищепа, отличившийся на 14-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной.
По итогам прошлого сезона команда Дениса Бояринцева вернулась в Первую лигу.