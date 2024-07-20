«Урал» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником», забив на 89-й минуте
Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Шинник».
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ШинникПервая лига: таблица и календарь
Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «Шинник».
Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов, реализовав 11-метровый удар.
На 83-й минуте хавбек «Урала» Даниэль Мишкич восстановил равенство, забив с пенальти. На 89-й минуте защитник Силвие Бегич забил победный гол хозяев.
После двух туров Первой лиги екатеринбургский клуб набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место. «Шинник» не заработал ни одного очка и располагается на последней строчке.