«Урал» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником», забив на 89-й минуте

Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После двух туров Первой лиги екатеринбургский клуб набрал шесть очков и на текущий момент занимает первое место. «Шинник» не заработал ни одного очка и располагается на последней строчке.