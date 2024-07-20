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15:29 (мск), источник: Sport24

Президент «Урала» Иванов призвал не сравнивать 16-летнего Воронова с Ямалем: «Для него сейчас рано еще этих оваций»

16-летний нападающий «Урала» Максим Воронов сделал голевой пас в матче 2-го тура Мелбет — Первой лиги против «Шинника» и помог екатеринбургской команде победить со счетом 2:1.

Урал
ШинникПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Урал"

Воспитанник академии «Урала», дебютировавший сегодня на взрослом уровне, вышел на замену во втором тайме. В конце основного времени юный футболист прошел по флангу и выполнил точный пас в штрафную, где Сильвие Бегич поразил уже пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» в своих соцсетях сравнил Воронова с чемпионом Европы в составе сборной Испании Ламином Ямалем, которому недавно исполнилось 17 лет. «Наш уральский Ямаль!!!» — так отреагировал на голевой пас юного игрока официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба.

С таким сравненим не согласился президент «Урала» Григорий Иванов.

«Чего вы уже сравниваете Воронова с Ямалем?! Парню 16 лет, он первый раз вышел в основном составе команды. Да, он молодец, сыграл хорошо, но для него сейчас рано еще этих оваций! Пускай Максим спокойно играет и набирается опыта», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Урал
2:1
Первый тайм: 0:1
Шинник
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