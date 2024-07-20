Президент «Урала» Иванов призвал не сравнивать 16-летнего Воронова с Ямалем: «Для него сейчас рано еще этих оваций»

Воспитанник академии «Урала», дебютировавший сегодня на взрослом уровне, вышел на замену во втором тайме. В конце основного времени юный футболист прошел по флангу и выполнил точный пас в штрафную, где Сильвие Бегич поразил уже пустые ворота.

«Урал» в своих соцсетях сравнил Воронова с чемпионом Европы в составе сборной Испании Ламином Ямалем, которому недавно исполнилось 17 лет. «Наш уральский Ямаль!!!» — так отреагировал на голевой пас юного игрока официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба.

«Чего вы уже сравниваете Воронова с Ямалем?! Парню 16 лет, он первый раз вышел в основном составе команды. Да, он молодец, сыграл хорошо, но для него сейчас рано еще этих оваций! Пускай Максим спокойно играет и набирается опыта», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.