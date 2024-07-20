«Сокол» неожиданно победил «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

Источник: Соцсети

Игра прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Фролов из Москвы. Матч закончился победой «Сокола» со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре записал на свой счёт полузащитник саратовчан Дмитрий Сасин.

В следующем туре «Сокол» примет на своём поле «КАМАЗ». Игра состоится 27 июля. В тот же день «Енисей» сыграет с московским «Торпедо».