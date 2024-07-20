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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сокол» неожиданно победил «Енисей» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и красноярский "Енисей.

Сокол
Енисей
Источник: Соцсети

Игра прошла на стадионе «Локомотив» (Саратов). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Фролов из Москвы. Матч закончился победой «Сокола» со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре записал на свой счёт полузащитник саратовчан Дмитрий Сасин.

В следующем туре «Сокол» примет на своём поле «КАМАЗ». Игра состоится 27 июля. В тот же день «Енисей» сыграет с московским «Торпедо».

Напомним, в прошлом сезоне Мелбет Первой лиги «Химки» заняли первое место, набрав 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Сокол
1:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
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