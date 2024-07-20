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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск».

Родина
СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
Источник: Официальная страница Первой лиги в VK

Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Герман Коваленко. Матч закончился победой «Родины» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий «Родины» Йорди Рейна.

После этой победы «Родина» набрала четыре очка и поднялась на четвёртое место. «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке — у команды ни одного очка после двух стартовых туров.

Родина
1:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
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