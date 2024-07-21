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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Алания» вырвала победу на последних минутах матча Первой лиги с «Тюменью»

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и владикавказская «Алания».

Тюмень
АланияПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФНЛ

Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра матча выступил Кирилл Силантьев. «Алания» одержала победу со счётом 1:0.

На 90+4-й минуте единственный и победный гол в игре забил полузащитник Тарас Гаглоев.

После двух туров Первой лиги «Алания» набрала четыре очка и занимает четвёртое место. «Тюмень» после аналогичного количества матчей данного соревнования не заработала ни одного очка и располагается на 17-й строчке.

Тюмень
0:1
Первый тайм: 0:0
Алания
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