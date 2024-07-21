«Алания» вырвала победу на последних минутах матча Первой лиги с «Тюменью»

Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра матча выступил Кирилл Силантьев. «Алания» одержала победу со счётом 1:0.

После двух туров Первой лиги «Алания» набрала четыре очка и занимает четвёртое место. «Тюмень» после аналогичного количества матчей данного соревнования не заработала ни одного очка и располагается на 17-й строчке.