Президент «Урала» Иванов рассказал о различии между Первой лигой и РПЛ

«Он потому и называется первым дивизионом, а не Премьер-лигой. Конечно, разница есть. Но команды играют, бьются. Футбол совсем другой, но есть ряд команд, которые, как я думаю, не затерялись бы и в РПЛ.



Сыграли всего две игры. Очень сложный турнир с серьёзными командами, силовым футболом. Говорить рано. Есть две домашние победы, но мы и должны были. Хотя во втором матче мы реально могли потерять очки. Мы очень хотим выйти, будем стараться, но сейчас говорить рано», — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».