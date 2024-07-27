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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Торпедо» обыграло «Енисей» в гостевом матче Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Первой лиги между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо».

Енисей
ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Победу в матче со счётом 1:0 одержало московское «Торпедо».

Победу московской команде принёс точный удар российского полузащитника Равиля Нетфуллина на 90+4-й минуте встречи.

После этой победы «Торпедо» набрало семь очков и занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В свою очередь, подопечные Андрея Тихонова после трёх сыгранных встреч расположились на 10-й строчке с тремя очками.

В следующем туре «Торпедо» дома встретится с «Чайкой». Матч состоится в субботу, 3 августа, в 15:00 мск. «Енисей» ожидает выезд в Тулу, где он сыграет с местным «Арсеналом». Матч состоится в понедельник, 5 августа, в 19:00 мск.

Енисей
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
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