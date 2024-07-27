Московское «Торпедо» обыграло «Енисей» в гостевом матче Первой лиги

Игра прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Победу в матче со счётом 1:0 одержало московское «Торпедо».

Победу московской команде принёс точный удар российского полузащитника Равиля Нетфуллина на 90+4-й минуте встречи.

После этой победы «Торпедо» набрало семь очков и занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В свою очередь, подопечные Андрея Тихонова после трёх сыгранных встреч расположились на 10-й строчке с тремя очками.