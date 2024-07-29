«Арсенал» обыграл «Ротор» и вышел в единоличные лидеры Первой лиги
«Арсенал» обыграл «Ротор» со счетом 1:0 и вышел в единоличные лидеры Первой лиги.
«Арсенал» обыграл «Ротор» со счетом 1:0 и вышел в единоличные лидеры Первой лиги.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл волгоградский «Ротор» в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 90-й минуте отличился Никита Раздорских.
В концовке матча травму получил главный арбитр Роман Галимов. Он покинул поле при помощи медицинского штаба волгоградцев. Вместо Галимова на поле вышел резервный судья Дмитрий Прокопов.
«Арсенал» (9 очков) вышел в единоличные лидеры Первой лиги. «Ротор» (4) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Арсенал» 5 августа дома сыграет с красноярским «Енисеем», а «Ротор» днем ранее в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком».