«Балтика» обыграла «Черноморец» в домашнем матче 4-го тура Первой лиги

Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра противостояния выступил Игорь Панин. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 13-й минуте Алекс Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. На 39-й минуте Фернандес удвоил преимущество своей команды. «Черноморец» так и не сумел распечатать ворота соперника.

После четырёх туров Первой лиги «Балтика» набрала шесть очков и занимает восьмое место. «Черноморец» заработал три очка и располагается на 13-й строчке.