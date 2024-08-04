«Сочи» нанес «Шиннику» четвертое поражение на старте Первой лиги
Футболисты «Сочи» одержали победу над «Шинником» в матче 4-го тура чемпионата Первой лиги.
Сочи
ШинникПервая лига: таблица и календарь
Футболисты «Сочи» одержали победу над «Шинником» в матче 4-го тура чемпионата Первой лиги.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Роберта Морено. В составе сочинцев голами отметились Марсело Алвес, реализовавший пенальти, и Руслан Барт.
«Сочи» выиграл первый матч после двух поражений и одной ничьей на старте турнира. 10 августа команда примет «Черноморец».
Для «Шинника» это поражение стало четвертым подряд. В 5-м туре ярославцы на выезде сыграют со «СКА-Хабаровск».