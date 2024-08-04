«Сочи» нанес «Шиннику» четвертое поражение на старте Первой лиги | Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Роберта Морено. В составе сочинцев голами отметились Марсело Алвес, реализовавший пенальти, и Руслан Барт.

«Сочи» выиграл первый матч после двух поражений и одной ничьей на старте турнира. 10 августа команда примет «Черноморец».