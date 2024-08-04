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20:08 (мск), источник: Sport24

«Сочи» нанес «Шиннику» четвертое поражение на старте Первой лиги

Футболисты «Сочи» одержали победу над «Шинником» в матче 4-го тура чемпионата Первой лиги.

Сочи
ШинникПервая лига: таблица и календарь
«Сочи» нанес «Шиннику» четвертое поражение на старте Первой лиги | Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Роберта Морено. В составе сочинцев голами отметились Марсело Алвес, реализовавший пенальти, и Руслан Барт.

«Сочи» выиграл первый матч после двух поражений и одной ничьей на старте турнира. 10 августа команда примет «Черноморец».

Для «Шинника» это поражение стало четвертым подряд. В 5-м туре ярославцы на выезде сыграют со «СКА-Хабаровск».

Шинник
0:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
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