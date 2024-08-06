Шедевр игрока Кононова, «Арсенал» неудержим, «Урал» буксует. Главные события 4-го тура ФНЛ | Источник: ФК «Арсенал»

«Арсенал» дожал «Енисей»

«Арсенал» остался на вершине таблицы. Команда Александра Сторожука одержала четвертую победу кряду! Новой жертвой туляков стал «Енисей» Андрея Тихонова. Причем красноярцы первыми открыли счет: Шипунов головой замкнул подачу Ломакина. Сухая серия Левашова прервалась. Гости ответили через 14 минут в схожем ключе. Ассистентом выступил Жилкин, а «киллером» Липовой.

Футбол Первая лига 2024/2025 Тур 4, 5.08.2024, 19:00 Арсенал 2 Енисей 1

После гола туляки завладели мячом и инициативой, порой весьма симпатично комбинируя. Красноярцы организованно оборонялись и однажды едва не ужалили. Лишь расторопность Жилкина не позволила Савельеву замкнуть прострел Масловского на дальней штанге.

После перерыва «Арсенал» усилил давление, и Липовой едва не оформил дубль. Экс-полузащитник «Динамо» по флангу убежал с центра поля, сместился в середину и коварно стрелял в дальний угол, но Антипин совершил отличный сейв. Чуть позже Ткачев мощно приложился со средней дистанции — немного мимо. На 89-й минуте Никитин толком не попал по мячу, а ведь мог поразить ворота Антипина ударом пяткой!

Казалось, «Арсенал» все-таки потеряет очки в этом сезоне. Но на шестой компенсированной минуте тулякам удалась веерная атака. Первым на подборе в центре штрафной оказался Цараев, который пробил на исполнение в дальний угол — 2:1. Невероятная развязка. «Арсенал» идет без потерь. Это уже, что называется, чемпионский график.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247810&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Несмотря на три победы в трех турах, Александр Сторожук пошел на ряд изменений в составе. Андрей Тихонов же избрал довольно осторожную тактику. «Енисей» играл низким блоком. То есть гости прежде всего были заточены на то, чтобы не пропустить. И поначалу план красноярцев работал. Шипунов забил ранний гол. Тула, впрочем, довольно быстро отыгралась. До перерыва мы увидели два мяча, забитые головой, и виноваты в них оба левых защитника.

Сторожук усилил игру заменами. Ткачев хорошо вошел в этот матч. Из тех, кто остался на поле с первого тайма, я бы выделил Бердникова, которому удавались перспективные подачи.

В составе гостей отметил бы Самойлова. Он был вездесущ — не позволял тулякам атаковать по центру, сам разгонял редкие атаки своей команды, добегая чуть ли не до чужой штрафной. В итоге хозяева чаще стали проводить свои выпады через фланги.

«Арсенал» все-таки своего добился. И опять в компенсированное время! Коллектив Сторожука остался единоличным лидером ФНЛ и даже увеличил свой отрыв от преследователей.

Тихонов был возмущен. Добавили пять минут, а туляки забили на шестой. Не знаю… Особых остановок в компенсированное время не было. Здесь я бы согласился с Андреем Валерьевичем.

Футбол Первая лига 2024/2025 Тур 4, 2.08.2024, 20:00 Балтика 2 Черноморец 0

Первая победа «Балтики»

«Балтика» одержала первую победу в ФНЛ в новом сезоне. Дома команда Александра Грищенко взяла верх над «Черноморцем» Вадима Гаранина со счетом 2:0. Приобретенный у «Акрона» автор самого красивого гола в 1-м туре в РПЛ Эльдарушев остался в запасе и появился на поле на 58-й минуте. Он заменил как раз таки главного героя встречи — Алекса Фернандеса. Бразилец еще до перерыва оформил дубль. Сначала после его передачи в штрафной гостей был сбит Пряхин, и южноамериканец реализовал пенальти.

А на 39-й минуте Фернандес разогнал атаку балтийцев. Удар Глушкова принял на себя защитник, первым на подборе оказался 22-летний легионер калининградцев, который с левой ноги поразил ближний угол.

«Черноморец» вовсе не был безнадежен в этой игре. Непосредственно перед свистком на перерыв Кротов, накрутив двух защитников, ворвался в штрафную и мощно выстрелил с пяти метров, но попал в перекладину. А во втором тайме Бориско совершил невероятный сейв (возможно, лучший в туре), среагировав на удар головой Антонова из убойной позиции. Пока вратарь калининградцев не дает повода усомниться в своей квалификации и едва ли уступит место на последнем рубеже экс-спартаковцу Свинову.

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Щербаченко: — Думаю, этот матч разочаровал не только меня. Встречу транслировал федеральный канал, болельщики и специалисты ждали зрелища. Но, на мой взгляд, обе команды просто провалили игру с точки зрения привлекательности! В народе такой футбол называют колхозным. Это касается и организации игры, и опасных моментов, и действий соперников в атаке.

«Балтика» вообще трудно вошла в этот матч. Первые 10 минут остались за «Черноморцем», который пытался давить. Правда, надолго новороссийцев не хватило. При этом не сказал бы, что пенальти в ворота гостей вытекал из логики событий. Довольно случайный 11-метровый. А во втором голе Фернандеса все-таки есть доля вины голкипера. Речь идет про ближний угол.

Сейчас эту «Балтику» начинают сопоставлять с командой Игнашевича. Пока сравнения не в пользу подопечных Александра Грищенко. В этой игре я бы выделил Пряхина и Фернандеса. Но в целом какого-то прогресса в плане качества футбола не просматривается. С другой стороны, первая победа в сезоне всегда важна с точки зрения психологии.

«Черноморец» же полтора тайма показывал скучный футбол. А ведь костяк команды Вадима Гаранина составляют футболисты «Енисея», которые ярко проявляли себя в Красноярске! Что же с ними произошло в новом клубе? Имею в виду Окладникова, Ланина, Иванова. Они явно не похожи на тех исполнителей, которые еще недавно дарили болельщикам «Енисея» положительные эмоции.

Очень жаль… Клуб потратил немалые деньги на трансферы, на эту команду возлагались большие надежды. А на выходе — три поражения на старте сезона.

Тактические перестановки Гаранина во втором тайме матча в Калининграде ни к чему не привели. Счет остался прежним, хотя тут нужно упомянуть и сейв Бориско, и удар Кротова в перекладину. Но по большому счету «моряки» играют эпизодически, всплесками. А ведь «Черноморец» приехал в Калининград за три дня до матча. Все условия команде создаются, но где отдача?

Футбол Первая лига 2024/2025 Тур 4, 3.08.2024, 15:00 Торпедо 1 Чайка 1

Шедевр Червякова не помог «Торпедо» одолеть «Чайку»

«Торпедо» на «Арене Химки» не переиграло «Чайку» — 1:1. Матч получился на три исхода. Все могло качнуться в любую сторону. В отличие от игры в Красноярске, главный тренер автозаводцев Олег Кононов не стал никого удивлять стартовым составом. На этот раз с первых минут на поле появились и Червяков, и Горбунов — наряду с Шамкиным лучшие игроки черно-белых на старте сезона. А вот проблема центрального нападающего для москвичей остается актуальной. Максимов и Апонса вновь не убедили, 19-летнему Чупаеву, приобретенному у «Динамо», видимо, еще нужно время.

Счет открыли гости. На 32-й минуте Нетфуллин сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр указал на «точку». Кожедуб переиграл Бабурина — 0:1.

В составе хозяев выделялся Червяков, который просто не замечал оппонентов на своем правом фланге. Очередной его рейд завершился голом-красавцем. Мяч после его удара (или подачи?) вонзился в штангу и залетел в сетку ворот гостей!

— Гол в твоем исполнении получился на загляденье: ты бил по воротам или подавал? — спросил Червякова после игры сотрудник пресс-службы «Торпедо».

— Тот, кто внимательно смотрит видео и разбирается в футболе, увидит, что в штрафной никого не было и перед ударом я поднял голову. Поэтому вопросов тут не должно быть.

Сразу после перерыва селяне выдали ударный отрезок. Бабурин справился с непростым ударом Библика в ближний угол, вскоре Хохлачев пробил выше из выгодной позиции. «Торпедо» поддавило в концовке, но дивидендов из этого не извлекло.

— Сегодня соперник cоздал нам проблемы, — признал на пресс-конференции Кононов. — В обороне мы справились, хотя были неприятные моменты. Отдельно не буду говорить про эпизод с пенальти — его сложно трактовать. В атаке нам хотелось бы играть лучше. Мы можем и будем серьезно работать над этим. Ребята в обороне — молодцы, играли до конца, но в целом мы потеряли два очка.

После четырех туров у «Торпедо» и «Чайки» по 8 очков.

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Щербаченко: — По предыдущим трем играм «Чайки» понимал, что и против «Торпедо» команда Пятибратова не станет действовать низким блоком. Она садится в глубокую оборону, только когда соперник реально доминирует.

До перерыва «Торпедо» атаковало исключительно правым флангом, где здорово смотрелся Червяков. Буквально феерил (я удивился, что он в Красноярске вышел всего на 10 минут). Левый защитник гостей Пивоваров явно не справлялся с Русланом и провел слабый тайм. Закономерно, что в перерыве его заменил Ивашин. Кармаеву приходилось тяжело. Ему нужно было нейтрализовывать Максимова в центре и страховать Пивоварова на фланге. В целом Никите это удалось, хотя Червяков на своей скорости может создать проблемы в ФНЛ многим оппонентам.

Правда, торпедовец все же небезгрешен: его подачи не доходят до адресатов. Но тут, возможно, надо задавать вопросы и партнерам, которые не так открываются.

Не понял я и реакции Червякова на игровой эпизод, в котором Кармаев буквально с мясом вырвал у него мяч. Да, жестко, но все в пределах правил, по-игроцки. Зачем же апеллировать к арбитрам? Кармаев просто-напросто ввел 19-летнего парня во взрослый футбол.

Оба гола получились чудаковатыми. Это и рука Нетфуллина, приведшая к пенальти, и удар Червякова из песочной ямы.

В перерыве Кононов снял с игры Горбунова, который не попал в матч, и Максимова. По приобретению последнего возникают большие вопросы, как и по колумбийцу Апонсе. Легионер вышел на замену и опять провалился! Мне вообще кажется, что Олег Георгиевич (Кононов) читает прессу, видит, кого мы из футболистов критикуем, и назло нам все равно дает шанс этим исполнителям. Что ж, это его право… Просто человек в очередной раз захотел всем доказать, что он не ошибся в Апонсе. Получилось, мягко говоря, не очень.

Во втором тайме «Торпедо» усилило давление. «Чайка», надо признать, не располагает той обоймой игроков, которая могла бы все туры провести довольно ровно. При этом, как я заметил выше, «селяне» не прижались к воротам, создавали подходы, выделялся Хохлачев. «Чайка» однозначно тренерская команда, видна рука Пятибратова.

Надо отдать должное автозаводцам. Давно я не видел, чтобы они были так заряжены на победу. С настроем никаких проблем! Но гости выстояли, так что результат закономерен.

Футбол Первая лига 2024/2025 Тур 4, 3.08.2024, 16:00 Урал 0 Сокол 0

«Урал» забуксовал

«Урал» потерял очки в домашней встрече с «Соколом». После поражения от «Черноморца» рулевой «шмелей» Евгений Аверьянов серьезно перетряхнул состав. В запасе остались Мамин, Каштанов, Итало, Аюпов, Маргасов и Ишков. Ставка в нападении была сделана на 16-летнего Воронова, которому с флангов должны были помогать Железнов и Ионов.

Игра проходила с преимуществом хозяев, но долгое время без опасных моментов. Конкретика появилась лишь в последние 15 минут. Бегич после подачи углового перевисел всех, но не попал в створ. Чуть позже Косаревеский отразил плотный удар Аюпова со средней дистанции. Самый резонансный эпизод произошел на 87-й минуте матча. По мнению уральцев, защитник «Сокола» при помощи фола остановил в своей штрафной слаломный проход Ишкова. Рефери Егоров показал: можно играть.

В двух последних турах «Урал» набрал всего одно очко. Команда Аверьянова расположилась на седьмой строчке в таблице. «Сокол» — пятый.

— В первом тайме у нас мяч медленно ходил. Второй тайм получился более наглым, быстрым, уверенным, но без голов, — грустно констатировал главный тренер хозяев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247801&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — Аверьянов отреагировал на поражение от «Черноморца» и пошел на серьезные перестановки в составе. В первом тайме эта ротация к успеху не привела. «Урал» играл довольно невзрачно, «Сокол» разгадывал все нехитрые замыслы соперника.

Саратовцы, к слову, удивили составом, решив сыграть в два нападающих. Одновременно на поле появились Карпицкий и Максименко. Это редкость для Алексея Баги.

После перерыва «Урал» усилил давление, Аверьянов освежил игру заменами. «Соколу» пришлось непросто. И все-таки счет остался прежним. «Урал» вовсе не выглядит машиной по перемалыванию соперников, которые на бумаге явно слабее. И сейчас нет уверенности, что такой «Урал» сможет решить задачу и вернуться в РПЛ. Здесь есть вопросы к тренерскому штабу. Помощником Аверьянова стал Сергей Томаров, который в принципе на вторых ролях до этого нигде больших успехов не добивался. Сергей — хороший теоретик, но, увы, часто теория с практикой расходится. Есть, правда, исключение из правил. Борис Чирва. Доктор наук, прекрасный практик, который к тому же поиграл на приличном уровне в советское время.

Теперь о резонансном моменте. Арбитр Егор Егоров правильно разобрался в ситуации, когда Ишков выпрашивал пенальти. Там не было фола со стороны защитника «Сокола». Поддерживаю решение судьи. Он вообще весьма уверенно отработал в этой встрече.

Футбол Первая лига 2024/2025 Тур 4, 4.08.2024, 17:30 Шинник 0 Сочи 2

Ничья закономерна.

Морено сказал — Морено сделал

«Сочи» стал главным разочарованием первых трех туров, набрав всего одно очко. Тем не менее даже после домашнего поражения от «СКА-Хабаровска» главный тренер южан Роберт Морено сохранял спокойствие: «Впереди еще много матчей. Постараемся победить на следующей неделе. Потом уже войдем в ритм. Уверен, результат придет».

Что ж, слова испанского специалиста с делом не разошлись. В Ярославле сочинцы победили «Шинник» — 2:0. Отличились Марсело (с пенальти) и Барт, который оказался в нужное время в нужном месте. Это уже второй гол 18-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

Положение «Шинника» аховое. Четыре поражения кряду!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-29484355&hd=2&id=456247806&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербаченко: — После неудачи в матче с Хабаровском Морено пошел сразу на пять перестановок, включая и вратарскую линию (Карабашев заменил Рудакова).

«Шинник» в этой встрече выглядел каким-то беспомощным, ничего особо не показал. Не могу сказать, что меня удивил «Сочи». Южане играли с преимуществом, но это и понятно. Достаточно взглянуть на их скамейку. У Морено два состава, он может варьировать тактику, проводить ротацию. Но, наверное, с таким подбором исполнителей следовало ожидать все же других результатов в первых четырех турах. Вновь есть вопросы к Гуарирапе, который в первом тайме буквально растворился. После перерыва легионер немного ожил, да и то потому, что его опекун Загре стал чаще ходить вперед.

«Шиннику» явно не хватает забивного форварда. После возвращения Андреева в «Родину» равноценной замены ему не нашлось.

Как теперь поступить руководству «Шинника»? Под Черышева строилась вся селекция, собиралась команда, а тут такой результат. Считаю, менеджмент клуба должен сегодня поддержать Дмитрия Николаевича в этот нелегкий период. При этом, не исключаю, что его судьба определится в следующем туре, в котором ярославцы сыграют с хабаровчанами.