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22:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки»

Форвард «Родины» Амур Калмыков получил серьезную травму в матче 5-го тура ФНЛ против «Чайки».

Чайка
РодинаПервая лига: таблица и календарь
Игрока «Родины» Калмыкова увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем «Чайки» | Источник: Кадр из трансляции

На 28-й минуте Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. 30-летний россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Калмыков покинул поле на машине скорой помощи.

В текущем сезоне Калмыков провел 3 матча в первой лиге и отметился результативной передачей.

Чайка
2:2
Первый тайм: 2:0
Родина
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