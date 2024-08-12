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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол 16-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой»

«Урал» в гостевом матче обыграл «Уфу» в 5-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Урал
УфаПервая лига: таблица и календарь
Гол 16-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой» | Источник: Спорт-Экспресс

На 33-й минуте счет открыл 16-летний игрок гостей Максим Воронов. Это его дебютный мяч за команду.

На 78-й минуте забил Алексей Ионов.

После 5 туров ФНЛ «Урал» набрал 10 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с тремя баллами идет 17-й.

Уфа
0:2
Первый тайм: 0:1
Урал
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