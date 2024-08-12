Гол 16-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой»

На 33-й минуте счет открыл 16-летний игрок гостей Максим Воронов. Это его дебютный мяч за команду.

После 5 туров ФНЛ «Урал» набрал 10 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с тремя баллами идет 17-й.