Гол 16-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой»
«Урал» в гостевом матче обыграл «Уфу» в 5-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:0.
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«Урал» в гостевом матче обыграл «Уфу» в 5-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:0.
На 33-й минуте счет открыл 16-летний игрок гостей Максим Воронов. Это его дебютный мяч за команду.
На 78-й минуте забил Алексей Ионов.
После 5 туров ФНЛ «Урал» набрал 10 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с тремя баллами идет 17-й.