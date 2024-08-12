«Торпедо» на последних минутах спаслось от поражения в матче с КАМАЗом
КАМАЗ упустил победу в домашнем матче с «Торпедо» в 5-м туре Мелбет-Первой лиги — 1:1.
КАМАЗ
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КАМАЗ упустил победу в домашнем матче с «Торпедо» в 5-м туре Мелбет-Первой лиги — 1:1.
У хозяев гол на 54-й минуте забил защитник Артем Абрамов. У гостей на 90+5-й минуте отличился полузащитник Владислав Галкин.
КАМАЗ набрал четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. «Торпедо» набрало девять очков и расположилось на 6-м месте.