«Торпедо» на последних минутах спаслось от поражения в матче с КАМАЗом | Источник:

У хозяев гол на 54-й минуте забил защитник Артем Абрамов. У гостей на 90+5-й минуте отличился полузащитник Владислав Галкин.

КАМАЗ набрал четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. «Торпедо» набрало девять очков и расположилось на 6-м месте.