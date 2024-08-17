Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина».
Источник: РИА "Новости"

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Итоговый результат — 0:0.

В ходе игры обе команды нанесли всего семь ударов по воротам, из которых лишь один оказался в створ — его нанёс «Шинник». На 47-й минуте матча жёлтую карточку получил игрок «Родины» Хетаг Кочиев за нарушение правил в центре поля. Также в течение игры команды подали девять угловых.

После этого матча на счету «Шинника» стало две ничьих и четыре поражения. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» одержала две победы и трижды сыграла вничью. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Шинник
0:0
Первый тайм: 0:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 6
17.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник, 2300 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Черышев
Владимир Газзаев
Составы команд
Шинник
75
Денис Вамбольт
2
Артемий Косогоров
27
Артур Черный
15
Дмитрий Самойлов
38
Василий Алейников
89
Бен Загре
8
Данила Сухомлинов
90
Павел Шакуро
55′
24
Джонатан Джон
91
Лев Скворцов
68′
61
Артем Малахов
5
Вячеслав Зинков
85′
4
Глеб Якушевич
7
Нене Гбамбле
55′
11
Захар Федоров
Родина
16
Александр Корякин
17
Дмитрий Шадринцев
24
Александр Клещенко
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
7
Александр Юшин
72
Астемир Гордюшенко
15
Хетаг Кочиев
83′
43
Дамир Шайхтдинов
68
Михаил Рядно
47′
83′
88
Артем Сокол
38
Леон Мусаев
78′
20
Артем Концевой
10
Йорди Рейна
65′
55
Митя Крижан
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
4
1
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти