«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги

В ходе игры обе команды нанесли всего семь ударов по воротам, из которых лишь один оказался в створ — его нанёс «Шинник». На 47-й минуте матча жёлтую карточку получил игрок «Родины» Хетаг Кочиев за нарушение правил в центре поля. Также в течение игры команды подали девять угловых.