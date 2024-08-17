«КАМАЗ» дома разгромил «СКА-Хабаровск» в матче футбольной Первой лиги

«КАМАЗ» после трех поражений на старте сезона не проигрывает на протяжении трех матчей (две победы и ничья), набрал 7 очков и поднялся на 11-е место в таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» (4 очка) занимает 15-ю строчку. «Шинник» во второй раз подряд сыграл вничью и идет последним, 18-м (2), «Родина» (9) занимает восьмую позицию.