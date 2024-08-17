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«КАМАЗ» дома разгромил «СКА-Хабаровск» в матче футбольной Первой лиги

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты челнинского «КАМАЗа» на своем поле разгромили «СКА-Хабаровск» в матче шестого тура первенства Первой лиги России.

Источник: Соцсети "КАМАЗа"

Встреча, прошедшая в Набережных Челнах в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Павел Горелов (3-я и 26-я минуты), еще один мяч забил Иван Козлов (44).

В другом матче тура ярославский «Шинник» и московская «Родина» счет открыть не смогли — 0:0.

«КАМАЗ» после трех поражений на старте сезона не проигрывает на протяжении трех матчей (две победы и ничья), набрал 7 очков и поднялся на 11-е место в таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» (4 очка) занимает 15-ю строчку. «Шинник» во второй раз подряд сыграл вничью и идет последним, 18-м (2), «Родина» (9) занимает восьмую позицию.

КАМАЗ
3:0
Первый тайм: 3:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 6
17.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Владимир Клонцак
Дмитрий Воецкий
Голы
КАМАЗ
Павел Горелов
3′
Павел Горелов
26′
Иван Козлов
44′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
4
Артем Абрамов
5
Талгат Кусяпов
13
Валерий Почивалин
23
Артем Гюрджан
16′
6
Иван Козлов
8′
22
Павел Горелов
70
Роман Акбашев
9
Давид Караев
11
Руслан Апеков
СКА-Хабаровск
1
Алексей I Кузнецов
3
Николай Поярков
37′
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
55
Артем Быков
8
Александр Гаглоев
14
Юрий Бавин
18
Никита Мирошниченко
70
Рамазан Гаджимурадов
77
Дзамболат Цаллагов
72′
9
Георгий Гонгадзе
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти