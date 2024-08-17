Александр Овечкин поздравил московское «Торпедо» со 100-летием

Напомним, 17 августа 1924 года состоялся первый официальный матч прародителя московского «Торпедо» — коллектива «Пролетарская кузница». За свою историю чёрно-белые трижды становились чемпионами СССР, шесть раз выигрывали Кубок Советского Союза, а также однажды завоёвывали Кубок России.