Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Аланию» в матче Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и владикавказская «Алания».

Источник: ФНЛ

Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый результат — 0:0.

Команды не забили друг другу голов. В матче было показано пять жёлтых карточек и одна красная. Её получил защитник «Алании» Константин Плиев, на счету которого также два предупреждения.

После этого матча тульский «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков после шести матчей. «Алания» после такого же количества игр набрала восемь очко и занимает девятое место.

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Алания
Футбол, Первая лига, Тур 6
17.08.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Султан Тазабаев
Составы команд
Арсенал
36
Михаил Левашов
31
Кирилл Большаков
64
Давид Семенчук
79′
8
Артем Попов
13
Максим Кайнов
21
Евгений Шевченко
44
Алексей Бердников
81′
88
Роман Минаев
11
Сергей Ткачев
66′
23
Александр Коротков
20
Ансор Хабибов
66′
10
Ишхан Гелоян
22
Алан Цараев
70′
5
Никита Раздорских
9
Максим Турищев
46′
24
Илья Азявин
Алания
1
Ростислав Солдатенко
2
Алексей Татаев
3
Константин Плиев
15′
80′
15
Ибрагим Цаллагов
43′
19
Аллон Бутаев
14
Чимези Уильямс
22
Илья Москаленчик
76′
12
Эрик Губиев
77
Давид Кокоев
59′
6
Заур Тарба
7
Батраз Гурциев
81′
5
Алан Багаев
27
Сергей I Макаров
76′
8
Алан Хугаев
87′
76
Виктор Нафиков
59′
11
Алан Чочиев
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти