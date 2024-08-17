Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Аланию» в матче Первой лиги

Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый результат — 0:0.
Команды не забили друг другу голов. В матче было показано пять жёлтых карточек и одна красная. Её получил защитник «Алании» Константин Плиев, на счету которого также два предупреждения.
После этого матча тульский «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков после шести матчей. «Алания» после такого же количества игр набрала восемь очко и занимает девятое место.