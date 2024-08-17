Футболисты «Торпедо» обыграли «Нефтехимик» в день 100-летия клуба

Матч был посвящен 100-летию «Торпедо», клуб был основан 17 августа 1924 года на базе команды «Рабочий дворец “Пролетарская кузница”. Игроки черно-белых провели матч в футболках, украшенных основными эмблемами клуба, которые использовались на протяжении 100 лет, встреча началась в 19:24 мск, символизируя год основания клуба. “Торпедо” является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР, обладателем первого в новейшей истории Кубка России.