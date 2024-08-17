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Футболисты «Торпедо» обыграли «Нефтехимик» в день 100-летия клуба

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу черно-белых.

Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Торпедо» дома со счетом 2:1 обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче шестого тура Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Лужники».

В составе победителей голы забили Аршак Корян (32-я минута) и Ираклий Манелов (35). У «Нефтехимика» отличился Максим Петров (30). Корян отметился дебютным голом за «Торпедо», нападающий перешел в состав черно-белых 10 июля в качестве свободного агента.

Матч был посвящен 100-летию «Торпедо», клуб был основан 17 августа 1924 года на базе команды «Рабочий дворец “Пролетарская кузница”. Игроки черно-белых провели матч в футболках, украшенных основными эмблемами клуба, которые использовались на протяжении 100 лет, встреча началась в 19:24 мск, символизируя год основания клуба. “Торпедо” является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР, обладателем первого в новейшей истории Кубка России.

«Торпедо» благодаря победе поднялось на второе место в турнирной таблице Первой лиги, команда набрала 12 очков. «Нефтехимик» — пятый с 10 очками. В следующем туре «Торпедо» 25 августа примет новороссийский «Черноморец», «Нефтехимик» днем ранее дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Торпедо
2:1
Первый тайм: 2:1
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 6
17.08.2024, 19:24 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Олег Кононов
Кирилл Новиков
Голы
Торпедо
Аршак Корян
32′
Ираклий Манелов
35′
Нефтехимик
Максим Петров
30′
Составы команд
Торпедо
12
Егор Бабурин
3
Александр Иваньков
32′
4
Сергей Бородин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
97
Марио Чурич
22
Владислав Галкин
63′
17
Игорь Горбунов
7
Аршак Корян
64′
11
Даниил Шамкин
76′
29
Вилинтон Апонса
38
Александр Чупаев
76′
89
Руслан Червяков
69
Ираклий Манелов
90′
10
Игорь Лебеденко
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
39′
3
Данила Сагуткин
7
Султан Джамилов
73
Максим Петров
90′
11
Саид Алиев
16
Максим Шоркин
46′
80′
65
Николай Толстопятов
24
Александр Кахидзе
65′
9
Кирилл Морозов
6
Даниил Родин
80′
33
Линар Шарифуллин
90
Константин Шильцов
55′
78′
10
Рашид Магомедов
99
Данила Емельянов
65′
17
Эдуард Валиахметов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти