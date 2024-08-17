Футболисты «Торпедо» обыграли «Нефтехимик» в день 100-летия клуба

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Торпедо» дома со счетом 2:1 обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в матче шестого тура Мелбет — Первой лиги. Встреча прошла на стадионе «Лужники».
В составе победителей голы забили Аршак Корян (32-я минута) и Ираклий Манелов (35). У «Нефтехимика» отличился Максим Петров (30). Корян отметился дебютным голом за «Торпедо», нападающий перешел в состав черно-белых 10 июля в качестве свободного агента.
Матч был посвящен 100-летию «Торпедо», клуб был основан 17 августа 1924 года на базе команды «Рабочий дворец “Пролетарская кузница”. Игроки черно-белых провели матч в футболках, украшенных основными эмблемами клуба, которые использовались на протяжении 100 лет, встреча началась в 19:24 мск, символизируя год основания клуба. “Торпедо” является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР, обладателем первого в новейшей истории Кубка России.
«Торпедо» благодаря победе поднялось на второе место в турнирной таблице Первой лиги, команда набрала 12 очков. «Нефтехимик» — пятый с 10 очками. В следующем туре «Торпедо» 25 августа примет новороссийский «Черноморец», «Нефтехимик» днем ранее дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».