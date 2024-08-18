«Енисей» дома нанёс поражение «Сочи» в рамках 6-го тура Первой лиги

В составе гостей за две жёлтые карточки на 90-й минуте был удалён защитник Кирилл Заика. Причём второй из двух «горчичников» футболист получил за падение в штрафной площади хозяев, в котором главный арбитр матча Кирилл Силантьев усмотрел симуляцию.