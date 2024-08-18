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«Енисей» дома нанёс поражение «Сочи» в рамках 6-го тура Первой лиги

В Красноярске на стадионе «Центральный» завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Енисей» одержал минимальную победу над «Сочи» (1:0).

Победу хозяевам принёс гол в исполнении нападающего Максима Савельева, забитый уже на 10-й минуте встречи.

В составе гостей за две жёлтые карточки на 90-й минуте был удалён защитник Кирилл Заика. Причём второй из двух «горчичников» футболист получил за падение в штрафной площади хозяев, в котором главный арбитр матча Кирилл Силантьев усмотрел симуляцию.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Тихонова вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести матчах. «Сочи» располагается на 12-й строчке с семью очками.

Енисей
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Первая лига, Тур 6
18.08.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Роберт Морено
Голы
Енисей
Максим Савельев
11′
Составы команд
Енисей
1
Станислав Антипин
12
Максим Ширяев
23′
96
Томас Рукас
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
43
Артур Гилязетдинов
75′
88
Денис Самойлов
33
Александр Масловский
85′
4
Роман Денисов
13
Даниил Григорьев
29′
80′
87
Андрей Мазурин
20
Максим Лайкин
72′
55
Никита Богатырев
9
Максим Савельев
68′
72′
28
Илья Молтенинов
Сочи
16
Никита Карабашев
4
Вячеслав Литвинов
27
Кирилл Заика
51′
90′
33
Марсело Алвес
21
Игнасио Сааведра
69′
23
Сауль Гуарирапа
28
Руслан Магаль
75′
17
Артем Макарчук
88
Анатолий Макаров
79′
6
Владислав Левин
89
Владислав Лазарев
46′
7
Владимир Писарский
29
Кирилл Никитин
46′
7
Мартин Крамарич
59
Руслан Барт
55′
77
Илья Сафронов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти