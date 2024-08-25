«Черноморец» объявил об увольнении тренера Вадима Гаранина

«25 августа руководством ФК “Черноморец” было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Гараниным и его тренерским штабом. О том, кто станет новым главным тренером “Черноморца”, клуб сообщит в ближайшее время.



Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.