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«Черноморец» объявил об увольнении тренера Вадима Гаранина

Тренер Вадим Гаранин покинул новороссийский «Черноморец».

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«25 августа руководством ФК “Черноморец” было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Вадимом Гараниным и его тренерским штабом. О том, кто станет новым главным тренером “Черноморца”, клуб сообщит в ближайшее время.

Мы благодарим Вадима Вячеславовича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

Сегодня, 25 августа, новороссийский клуб сыграл вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

«Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за семь матчей.

Торпедо
1:1
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 7
25.08.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Вадим Гаранин
Голы
Торпедо
Александр Чупаев
56′
Черноморец
Егор Иванов
58′
Составы команд
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
97
Марио Чурич
3
Александр Иваньков
46′
15
Егор Данилкин
22
Владислав Галкин
57′
17
Игорь Горбунов
80′
7
Аршак Корян
84′
77
Виталий Шитов
38
Александр Чупаев
86′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
57′
20
Мамаду Камара
Черноморец
1
Даниил Фролкин
5
Виталий Стежко
30
Олег Красильниченко
4
Никола Кумбурович
21
Егор Иванов
35
Иван Енин
3
Магомед Мусалов
69′
57
Вячеслав Кротов
17
Денис Фомин
35′
84′
10
Зикрула Магомедов
7
Антон Антонов
81′
71
Дмитрий Яковлев
8
Кирилл Столбов
46′
27
Даниил Гурченко
9
Мераби Уридия
69′
75
Андрей Окладников
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти