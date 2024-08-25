«Чайка» обыграла «Енисей», «Балтика» вырвала победу у «КАМАЗа»

«Балтика» принимала в Калининграде «КАМАЗ». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного в матче гола стал Кирилл Никишин, отличившийся на 87-й минуте. «Балтика» с 10 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, «КАМАЗ» с 7 очками опустился на тринадцатую строчку.