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«Чайка» обыграла «Енисей», «Балтика» вырвала победу у «КАМАЗа»

25 августа в Мелбет — Первой лиге прошли матчи 7-го тура. Ближе к 21:00 по московскому времени завершились два последних из них.

Источник: ФК "Балтика"
Футбол
Первая лига 2024/2025
Тур 7, 25.08.2024, 19:00
Балтика
1
КАМАЗ
0

«Балтика» принимала в Калининграде «КАМАЗ». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного в матче гола стал Кирилл Никишин, отличившийся на 87-й минуте. «Балтика» с 10 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, «КАМАЗ» с 7 очками опустился на тринадцатую строчку.

«Чайка» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Енисей». На 22-й минуте Александр Нестеров вывел команду из Песчанокопского вперед, а Александр Хохлачев на 72-й минуте установил окончательный счет. «Чайка» с 12 очками идет четвертой в турнирной таблице Первой лиги, у «Енисея» 9 очков и десятая позиция.

Чайка
2:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 7
25.08.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Евгений Калешин
Андрей Тихонов
Голы
Чайка
Александр Нестеров
22′
Александр Хохлачев
72′
Составы команд
Чайка
73
Михаил Штепа
63
Александр Нестеров
99
Андрей Евдокимов
17
Муслим Бамматгереев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Александр Хохлачев
84
Андрей Ивашин
18′
87′
23
Матвей Ужгин
13
Данила Янов
87′
11
Максим Левин
18
Олег Николаев
87′
89
Дмитрий Котов
19
Владислав Руденко
76′
2
Данил Пелих
22
Святослав Кожедуб
66′
90
Никита Маляров
Енисей
1
Станислав Антипин
12
Максим Ширяев
33
Александр Масловский
96
Томас Рукас
7
Андреа Чуканов
8
Александр Ломакин
13
Даниил Григорьев
74′
10
Тимофей Шипунов
20
Максим Лайкин
74′
87
Андрей Мазурин
43
Артур Гилязетдинов
65′
55
Никита Богатырев
67′
88
Денис Самойлов
9′
65′
6
Амир Батырев
9
Максим Савельев
86′
4
Роман Денисов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти