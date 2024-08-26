В Первой лиге впервые провели матч с использованием VAR

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Юшин (45-я минута) и Дмитрий Шадринцев (47). В составе гостей забили Дамир Таликин (6) и Дмитрий Прищепа (83).
Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Веры Копейкиной. Этот матч стал первым в Первой лиге с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Цыганок и Евгений Турбин. Также система будет опробована на домашних матчах новороссийского «Черноморца».
«Родина» с 10 очками располагается на 10-м месте в таблице Первой лиги, «Ротор» (11) идет пятым.