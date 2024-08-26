В Первой лиге впервые провели матч с использованием VAR

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Веры Копейкиной. Этот матч стал первым в Первой лиге с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Цыганок и Евгений Турбин. Также система будет опробована на домашних матчах новороссийского «Черноморца».