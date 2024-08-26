Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первой лиге впервые провели матч с использованием VAR

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Родина» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче седьмого тура Первой лиги.

Источник: Reuters

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Юшин (45-я минута) и Дмитрий Шадринцев (47). В составе гостей забили Дамир Таликин (6) и Дмитрий Прищепа (83).

Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Веры Копейкиной. Этот матч стал первым в Первой лиге с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Цыганок и Евгений Турбин. Также система будет опробована на домашних матчах новороссийского «Черноморца».

«Родина» с 10 очками располагается на 10-м месте в таблице Первой лиги, «Ротор» (11) идет пятым.

Родина
2:2
Первый тайм: 1:1
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 7
26.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Владимир Газзаев
Денис Бояринцев
Голы
Родина
Александр Юшин
45′
Дмитрий Шадринцев
48′
Ротор
Дамир Таликин
6′
Дмитрий Прищепа
84′
Составы команд
Родина
16
Александр Корякин
17
Дмитрий Шадринцев
24
Александр Клещенко
82′
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
7
Александр Юшин
55
Митя Крижан
68
Михаил Рядно
88′
43
Дамир Шайхтдинов
20
Артем Концевой
73′
10
Йорди Рейна
38
Леон Мусаев
67′
88
Артем Сокол
72
Астемир Гордюшенко
89′
30
Максим Данилин
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
5
Алексей Шумских
53′
12
Дмитрий Прищепа
45+2′
57
Евгений Болотов
97
Дамир Таликин
28
Андрей Семенов
72′
17
Глеб Шильников
18
Владислав Тюрин
54′
27
Заурбек Плиев
19
Никита Плотников
72′
6
Юрий Завезен
90+1′
31
Тимур Касимов
66′
9
Владислав Морозов
63
Михаил Агеев
33′
45′
44
Илья Кухарчук
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти