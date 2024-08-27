Голы Писарского и Бикфалви, «Торпедо» не одолело «Черноморец», Тула — все еще лидер. Главные события 7-го тура ФНЛ

Не сказать, что «Сочи» резко прибавил после перерыва. Но гол Кожемякина со стандарта все же состоялся. Все знают, что это самый опасный игрок при угловых, но никто его не держит… Гости вернулись в игру, немного добавили. Но уфимцы продолжали контролировать ситуацию. Ничто не предвещало такого исхода. Морено пошел на обратную замену, убрал с поля Барта, который явно переволновался, плохо отрабатывал в обороне, пулял мячи непонятно куда. Вышедший вместо него опытный Бурмистров явно добавил гостям остроты впереди. «Сочи» преобразился, соорудил третий гол — Крамарич подстерег ошибку Баклова. А в компенсированное время тот же Крамарич (выдающийся матч легионера, 2+2!) замкнул прострел Гуарирапы. Словенец решил исход встречи и по большому счету оставил Морено у руля команды.