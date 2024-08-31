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Футболисты «Балтики» обыграли «Енисей» в матче Первой лиги

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли на выезде красноярский «Енисей» в матче восьмого тура Первой лиги.

Источник: ФК "Балтика"

Встреча, которая в субботу прошла в Красноярске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Балтики». Гол в составе победителей забил Кирилл Никишин (23-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Томас Рукас (48). У «Енисея» отличился Александр Ломакин (85).

«Балтика» (13 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Енисей» (9) расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Балтика» примет «Тюмень» 9 сентября, «Енисей» днем ранее на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Енисей
1:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Первая лига, Тур 8
31.08.2024, 10:00 (МСК UTC+3)
Центральный, 3716 зрителей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Александр Грищенко
Голы
Енисей
Александр Ломакин
85′
Балтика
Кирилл Никишин
23′
Станислав Антипин
48′
Составы команд
Енисей
1
Станислав Антипин
33
Александр Масловский
96
Томас Рукас
7
Андреа Чуканов
3′
8
Александр Ломакин
43
Артур Гилязетдинов
87
Андрей Мазурин
74′
12
Максим Ширяев
74′
13
Даниил Григорьев
20
Максим Лайкин
60′
6
Амир Батырев
88
Денис Самойлов
56′
60′
10
Тимофей Шипунов
28
Илья Молтенинов
60′
11
Денис Тихонов
74′
23
Кирилл Ушатов
Балтика
1
Илья Свинов
4
Натан Гассама
5
Александр Осипов
16
Кевин Андраде
19
Сергей Пряхин
59
Тигран Аванесян
70
Абу-Саид Эльдарушев
11
Юрий Ковалев
58′
13
Денис Терентьев
17
Владислав Саусь
88′
96
Амир Мохаммад
23
Никита Глушков
72′
22
Николай Титков
18
Кирилл Никишин
72′
95
Илья Петров
90+4′
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти