Футболисты «Балтики» обыграли «Енисей» в матче Первой лиги

Встреча, которая в субботу прошла в Красноярске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Балтики». Гол в составе победителей забил Кирилл Никишин (23-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Томас Рукас (48). У «Енисея» отличился Александр Ломакин (85).
«Балтика» (13 очков) поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Енисей» (9) расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Балтика» примет «Тюмень» 9 сентября, «Енисей» днем ранее на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».