Футболисты «Балтики» обыграли «Енисей» в матче Первой лиги

Встреча, которая в субботу прошла в Красноярске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Балтики». Гол в составе победителей забил Кирилл Никишин (23-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Томас Рукас (48). У «Енисея» отличился Александр Ломакин (85).