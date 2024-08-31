Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Источник: БЕЛТА

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник тульского «Арсенала» Ансор Хабибов, обеспечив своей команде три очка. В матче арбитр показал три жёлтые карточки.

«Арсенал» (18) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «СКА-Хабаровск» (5) располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к московскому «Торпедо». «СКА-Хабаровск» примет на своём поле песчанокопскую «Чайку».

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 8
31.08.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Дмитрий Воецкий
Голы
Арсенал
Ансор Хабибов
61′
Составы команд
Арсенал
36
Михаил Левашов
6
Никита Печенкин
44
Алексей Бердников
87′
64
Давид Семенчук
8
Артем Попов
13
Максим Кайнов
18
Владислав Левин
10
Ишхан Гелоян
46′
78
Данил Липовой
11
Сергей Ткачев
60′
20
Ансор Хабибов
77′
23
Александр Коротков
22
Алан Цараев
77′
5
Никита Раздорских
14
Малик Одейинка
81′
9
Максим Турищев
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
55
Артем Быков
68′
14
Юрий Бавин
9
Георгий Гонгадзе
91
Егор Носков
21′
3
Николай Поярков
7
Артем Симонян
69′
8
Александр Гаглоев
20
Камран Алиев
69′
92
Роман Емельянов
90+3′
46
Никита Першин
69′
11
Альбек Гонгапшев
70
Рамазан Гаджимурадов
84′
19
Максим Кутовой
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Олег Соколов
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти