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«Черноморец» и «Родина» выдали результативную ничью в матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и московская «Родина».

Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа. Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 34-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Черноморца» Виталий Стежко. На 35-й минуте уже защитник «Родины» Митя Крижан отправил мяч в свои ворота. На 62-й минуте голом отметился нападающий «Родины» Александр Юшин. На 67-й минуте забил защитник хозяев Анри Чичинадзе, установив окончательный счёт встречи — 2:2.

На данный момент таблицу Первой Лиги возглавляет тульский «Арсенал» (18). На второй строчке расположился «Урал» (17). Тройку замыкает московское «Торпедо» (16). «Родина» (11) занимает девятое место в турнирной таблице, тогда как «Черноморец» (8) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Черноморец» отправится в гости к «КАМАЗу» из Набережных Челнов. «Родина» примет на своём поле «Сокол».

Черноморец
2:2
Первый тайм: 1:1
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 8
1.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд), 6472 зрителя
Главные тренеры
Олег Василенко
Владимир Газзаев
Голы
Черноморец
Митя Крижан
35′
Анри Чичинадзе
67′
Родина
Виталий Стежко
34′
Александр Юшин
62′
Составы команд
Черноморец
1
Даниил Фролкин
5
Виталий Стежко
2′
44
Анри Чичинадзе
21
Егор Иванов
35
Иван Енин
64
Олег Ланин
9
Мераби Уридия
30
Олег Красильниченко
78′
87′
2
Василий Черов
57
Вячеслав Кротов
70′
7
Антон Антонов
90′
69
Илья Родионов
33′
70′
75
Андрей Окладников
77
Алан Хабалов
62′
27
Даниил Гурченко
Родина
16
Александр Корякин
17
Дмитрий Шадринцев
24
Александр Клещенко
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
7
Александр Юшин
38
Леон Мусаев
72
Астемир Гордюшенко
79′
55
Митя Крижан
6
Руслан Фищенко
9′
76′
19
Мамаду Кане
20
Артем Концевой
58′
11
Святослав Кожедуб
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти