«Черноморец» и «Родина» выдали результативную ничью в матче 8-го тура Первой лиги

На 34-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Черноморца» Виталий Стежко. На 35-й минуте уже защитник «Родины» Митя Крижан отправил мяч в свои ворота. На 62-й минуте голом отметился нападающий «Родины» Александр Юшин. На 67-й минуте забил защитник хозяев Анри Чичинадзе, установив окончательный счёт встречи — 2:2.