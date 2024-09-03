Писарский разбушевался, «привоз» вратаря «Енисея», конфликт в «Балтике». Восьмой тур ФНЛ

— Сейчас непростое время. Все, что происходит вокруг клуба, — не совсем правильно. Игроки находятся под большим давлением. Меня-то это давление не пугает, а только мотивирует. Хороший вызов. Но в то же время клуб должен защищать своих тренеров и игроков. Если этого не происходит, то в голову лезут странные мысли. Может быть, это кому-то выгодно? Должно быть уважение. Из этого формируется культура!