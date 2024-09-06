Андрей Талалаев возглавил «Балтику»

«Калининградский клуб возглавил действующий чемпион турнира Млебет Первой лиги. В качестве главного тренера “Химок” в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-Лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола. Мы приветствуем Андрея Викторовича в Калининграде и желаем ему успехов в “Балтике”, — написано в заявлении клуба.