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Андрей Талалаев возглавил «Балтику»

Новым главным тренером калининградской «Балтики» стал Андрей Талалаев. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

«Калининградский клуб возглавил действующий чемпион турнира Млебет Первой лиги. В качестве главного тренера “Химок” в прошлом сезоне Андрей Викторович стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-Лигу. Отметим, что у Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола. Мы приветствуем Андрея Викторовича в Калининграде и желаем ему успехов в “Балтике”, — написано в заявлении клуба.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал» (18).