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«Урал» на 90+3-й минуте вырвал ничью у «Ротора» в матче 9-го тура Первой лиги

Сегодня, 7 сентября, состоялся матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор».

Источник: ФК «УРАЛ»

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 63-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ротора» Владислав Морозов. Хозяевам поля удалось вырвать ничью благодаря голу хорватского нападающего Мартина Секулича.

После этой игры в активе «Урала» стало 18 очков. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 13 очками находится на седьмом месте.

Урал
1:1
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 9
7.09.2024, 11:30 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Евгений Аверьянов
Денис Бояринцев
Голы
Урал
Мартин Секулич
90+3′
Ротор
Владислав Морозов
63′
Составы команд
Урал
99
Дмитрий Арапов
2
Силвие Бегич
90+1′
90+4′
6
Лео Гогличидзе
43
Тимофей Маргасов
46
Артем Мамин
5
Андрей Егорычев
75
Фаниль Сунгатулин
90+1′
10
Эрик Бикфалви
14
Юрий Железнов
11
Алексей Ионов
77′
8
Даниэл Мишкич
55
Тимур Аюпов
66′
17
Мартин Секулич
Ротор
13
Никита Чагров
3
Максим Швецов
5
Алексей Шумских
12
Дмитрий Прищепа
28
Андрей Семенов
19
Никита Плотников
18
Владислав Тюрин
58′
9
Владислав Морозов
24
Михаил Мальцев
55′
79′
27
Заурбек Плиев
31
Тимур Касимов
69′
6
Юрий Завезен
57
Евгений Болотов
69′
7
Даниил Камлашев
63
Михаил Агеев
58′
44
Илья Кухарчук
90+1′
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти