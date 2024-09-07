«Урал» на 90+3-й минуте вырвал ничью у «Ротора» в матче 9-го тура Первой лиги

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). Стартовый свисток прозвучал в 11:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.
В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 63-й минуте. Его автором стал полузащитник «Ротора» Владислав Морозов. Хозяевам поля удалось вырвать ничью благодаря голу хорватского нападающего Мартина Секулича.
После этой игры в активе «Урала» стало 18 очков. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 13 очками находится на седьмом месте.