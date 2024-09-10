Лидеры Первой лиги выдали тайм огня! А один из голов — просто шедевр

Второй тайм начался с обоюдных атак, команды играли фактически без центра поля, а преимущество во владении сохраняли хозяева. У них в дальнейшем и было больше атак. «Арсеналу» же пришлось обороняться практически весь тайм, и у «Торпедо» были хорошие шансы, чтобы выйти вперёд.