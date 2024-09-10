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Лидеры Первой лиги выдали тайм огня! А один из голов — просто шедевр

«Арсенал» и «Торпедо» дали то, чего от них ждали.

Источник: torpedo.ru

На момент окончания 8-го тура это были первая и третья команда Мелбет Первой лиги. «Арсенал» и «Торпедо» фактически первыми в нынешнем сезоне разыграли лидирующую строчку в турнирной таблице.

Если бы, описывая события первого тайма, мы хоть немного отошли от темы голов, то, вероятно, обзор этого матча растянулся бы на тысячи символов. Но ограничимся голами, которых в эти 45 минут вместилось четыре.

Всё началось с безумного удара Артёма Попова. Полузащитник получил передачу от Алана Цараева на левом фланге, слегка приблизился к линии штрафной и издали отправил мяч в дальний угол ворот Егора Бабурина. Вероятно, у вратаря был небольшой шанс слегка задеть мяч кончиками пальцев, но вряд ли это спасло бы «Торпедо» от гола.

Затем команды взяли передышку, устроив настоящую перестрелку с 34-й по 42-ю минуту матча. Сначала Боян Роганович перевёл мяч на правый край атаки, где его подхватил Владислав Галкин: нападающий покатил мяч в штрафную площадь, где Аршак Корян опередил защитника и в касание отправил мяч в ворота.

Однако радость «Торпедо» продлилась чуть больше четырёх минут. Передачу на фланге штрафной площади принял Артём Попов. Он упал, но сидя протолкнул мяч в направлении Сергея Ткачёва, который хладнокровно отправил мяч в ворота.

Но и победный для «Арсенала» счёт продержался недолго: Роганович с левого фланга навесил в сторону Сергея Бородина, а мяч в свои ворота срезал Алексей Бердников.

Второй тайм начался с обоюдных атак, команды играли фактически без центра поля, а преимущество во владении сохраняли хозяева. У них в дальнейшем и было больше атак. «Арсеналу» же пришлось обороняться практически весь тайм, и у «Торпедо» были хорошие шансы, чтобы выйти вперёд.

Моментов у автозаводцев действительно было больше, чем обе команды создали на двоих в первом тайме. Но феноменальная реализация, которую команды показывали до перерыва, полностью пропала.

Один из самых интересных моментов второго тайма произошёл во втором тайме, когда Ишхан Гелоян влетел в Глеба Шевченко. Белорус пошёл выяснять отношения с обидчиком, но судьи, как и игроки, быстро успели остановить потенциальный конфликт. А спустя мгновения Гелоян, вышедший на поле в перерыве, был заменен. Совпадение или тренерский штаб «Арсенала» так оперативно обезопасил игрока, получившего жёлтую?

В любом случае забить команды так больше и не смогли. «Арсенал» вернул себе первое место, «Торпедо» осталось третьим.

Айнур Шаймарданов

Торпедо
2:2
Первый тайм: 2:2
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 9
9.09.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Александр Сторожук
Голы
Торпедо
Аршак Корян
35′
Алексей Бердников
42′
Арсенал
Артем Попов
8′
Сергей Ткачев
39′
Составы команд
Торпедо
12
Егор Бабурин
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
36′
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
97
Марио Чурич
22
Владислав Галкин
64′
17
Игорь Горбунов
7
Аршак Корян
64′
18
Артем Соколов
38
Александр Чупаев
80′
9
Максим Максимов
69
Ираклий Манелов
80′
89
Руслан Червяков
Арсенал
36
Михаил Левашов
6
Никита Печенкин
44
Алексей Бердников
64
Давид Семенчук
8
Артем Попов
13
Максим Кайнов
18
Владислав Левин
72′
11
Сергей Ткачев
70′
21
Евгений Шевченко
22
Алан Цараев
46′
5
Никита Раздорских
78
Данил Липовой
46′
10
Ишхан Гелоян
83′
84′
28
Григорий Жилкин
14
Малик Одейинка
72′
24
Илья Азявин
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти