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«КАМАЗ» уверенно победил «Аланию» в матче 10-го тура Первой лиги

Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и КАМАЗ из Набережных Челнов.

Источник: БЕЛТА

Игра прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов (Екатеринбург). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 2:0.

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий «КАМАЗа» Давид Караев. Затем полузащитник Александр Дерюгин увеличил преимущество гостей, забив гол на 45+1-й минуте.

«КАМАЗ» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» после аналогичного количества игр заработала девять очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.

Алания
0:2
Первый тайм: 0:2
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 10
14.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
им. Билимханова
Главные тренеры
Султан Тазабаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
КАМАЗ
Давид Караев
1′
Александр Дерюгин
45+1′
Составы команд
Алания
1
Ростислав Солдатенко
2
Алексей Татаев
3
Константин Плиев
19
Аллон Бутаев
37
Тарас Гаглоев
77
Давид Кокоев
90+3′
27
Сергей I Макаров
90+3′
12
Эрик Губиев
77′
22
Илья Москаленчик
14
Чимези Уильямс
62′
7
Батраз Гурциев
81′
9
Нури Абдоков
62′
10
Батраз Хадарцев
76
Виктор Нафиков
76′
8
Алан Хугаев
11
Алан Чочиев
56′
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
13
Валерий Почивалин
18
Дмитрий Тананеев
23
Артем Гюрджан
81′
81
Никита Мельников
6
Иван Козлов
53
Александр Дерюгин
88′
7
Руслан Аюкин
8
Дмитрий Стародуб
68′
76
Артем Суханов
22
Павел Горелов
88′
42
Юрий Кириллов
9
Давид Караев
67′
17
Максим Лаук
11
Руслан Апеков
77′
10
Роман Защепкин
Статистика
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти