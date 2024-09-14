«КАМАЗ» уверенно победил «Аланию» в матче 10-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» после аналогичного количества игр заработала девять очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.